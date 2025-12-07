La magie au Domaine Siebert Wolxheim
La magie au Domaine Siebert Wolxheim dimanche 7 décembre 2025.
La magie au Domaine Siebert
8 rue de Molsheim Wolxheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-07 11:00:00
fin : 2025-12-07 15:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Visite du Domaine Siebert et atelier dégustation, atelier Conte pour enfants, déjeuner convivial en 3 temps et marché de Noël avec les artisans.
Le Domaine Siebert et l’agence En Confidence souhaitent proposer une expérience gourmande et festive dans l’esprit doux et magique des fêtes de fin d’année.
Programme proposé
Visite du Domaine Siebert et Atelier dégustation,
Atelier Conte pour enfants avec Paula,
Déjeuner convivial en 3 temps (apéritif, plat chaud et dessert).
Marché de Noël avec les artisans
– Julie et Andrea- Du Beau et Basta, créateurs d’ambiance.
– Hélène et Kenny – Le Lupin, atelier de céramique.
– Amandine Couleur Mandarine, artiste muraliste.
– Esther Fleuriste, maison Kammerer.
– Paula, maison Apostrophes et Parenthèses. .
8 rue de Molsheim Wolxheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 43 92 contact@vins-siebert.fr
English :
A visit to Domaine Siebert and a tasting workshop, a storytelling workshop for children, a convivial 3-course lunch and a Christmas market with artisans.
German :
Besuch der Domaine Siebert und Workshop zur Weinprobe, Workshop Märchen für Kinder, geselliges Mittagessen in drei Etappen und Weihnachtsmarkt mit Handwerkern.
Italiano :
Una visita al Domaine Siebert e un laboratorio di degustazione, un laboratorio di narrazione per bambini, un pranzo conviviale di 3 portate e un mercatino di Natale con artigiani.
Espanol :
Una visita al Domaine Siebert y un taller de degustación, un taller de cuentacuentos para niños, una comida de convivencia de 3 platos y un mercado navideño con artesanos.
L’événement La magie au Domaine Siebert Wolxheim a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig