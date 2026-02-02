La Magie aux éclats

Salle des fêtes Poursac Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Hugues Protat

.

Salle des fêtes Poursac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 69 52 18 amisdelascene.dunordcharente@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hugues Protat

L’événement La Magie aux éclats Poursac a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Destination Nord Charente