La magie c’est vous !

Place Gambetta La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 16:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Spectacle de magie créé, mis en scène et joué par Denis Fabre.

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Place Gambetta La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17

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English :

Magic show created, directed and performed by Denis Fabre.

L’événement La magie c’est vous ! La Tremblade a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie de La Tremblade