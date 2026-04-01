La magie c’est vous ! La Tremblade
La magie c’est vous ! La Tremblade jeudi 16 avril 2026.
La magie c’est vous !
Place Gambetta La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 16:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Spectacle de magie créé, mis en scène et joué par Denis Fabre.
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Place Gambetta La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17
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English :
Magic show created, directed and performed by Denis Fabre.
L’événement La magie c’est vous ! La Tremblade a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie de La Tremblade