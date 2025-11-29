La magie de Noël à Jesbheim Jebsheim

La magie de Noël à Jesbheim

rue Jean Cellarius Jebsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2025-11-29 15:30:00

fin : 2025-11-29 21:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Jebsheim est en fête le temps d’un après-midi ! Au programme Tournée de la saint nicolas, veillée de l’avent et moment de convivialités autour de mannalas.

Dans l’après-midi, une tournée de la Saint-Nicolas vous est proposée par l’équipe municipale entre 15h30 et 19h à travers le village.

Au programme de cet évènement à destination de tout public féérie, chants de Noël avec distribution de chocolat vin chaud et autres douceurs…

Rendez-vous à tous lors des haltes prévues

1/ Angle rue Jean Cellarius/Werner Brum 15h30

2/ Place des Tilleuls 16h10

3/ Rue du Ruisseau 16h50

4/ Rue du 1er R.C.P. 17h30

5/ Rue du Baron de Berckheim 18h10

À 19h30, venez-vous réchauffer à l’église Saint-Martin pour la veillée musicale de l’Avent, organisée par la paroisse protestante de Jebsheim.

Un ensemble éphémère de 25 musiciens, spécialement réunis pour l’occasion, interprètera de la musique moderne: flûtes, clarinettes, saxophones, trompettes, euphonium, tuba, cor, trombones, batterie et timbales raviront petits et grands mélomanes. 0 .

rue Jean Cellarius Jebsheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 61 40 commune.jebsheim@wanadoo.fr

English :

Jebsheim is celebrating for one afternoon! On the program: a St. Nicholas tour, an Advent Eve party and mannalas.

German :

Jebsheim ist einen Nachmittag lang in Feierlaune! Auf dem Programm stehen eine Nikolaus-Tour, eine Adventsfeier und ein gemütliches Beisammensein bei Mannalas.

Italiano :

Jebsheim è in festa per un pomeriggio! In programma: un tour di San Nicola, una veglia d’Avvento e la possibilità di gustare le mannale.

Espanol :

¡Jebsheim está de fiesta por una tarde! En el programa: una visita guiada por San Nicolás, una vigilia de Adviento y la oportunidad de disfrutar de unas mannalas.

