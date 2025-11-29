La magie de Noël à Jesbheim Jebsheim
La magie de Noël à Jesbheim Jebsheim samedi 29 novembre 2025.
La magie de Noël à Jesbheim
rue Jean Cellarius Jebsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29 15:30:00
fin : 2025-11-29 21:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Jebsheim est en fête le temps d’un après-midi ! Au programme Tournée de la saint nicolas, veillée de l’avent et moment de convivialités autour de mannalas.
Dans l’après-midi, une tournée de la Saint-Nicolas vous est proposée par l’équipe municipale entre 15h30 et 19h à travers le village.
Au programme de cet évènement à destination de tout public féérie, chants de Noël avec distribution de chocolat vin chaud et autres douceurs…
Rendez-vous à tous lors des haltes prévues
1/ Angle rue Jean Cellarius/Werner Brum 15h30
2/ Place des Tilleuls 16h10
3/ Rue du Ruisseau 16h50
4/ Rue du 1er R.C.P. 17h30
5/ Rue du Baron de Berckheim 18h10
À 19h30, venez-vous réchauffer à l’église Saint-Martin pour la veillée musicale de l’Avent, organisée par la paroisse protestante de Jebsheim.
Un ensemble éphémère de 25 musiciens, spécialement réunis pour l’occasion, interprètera de la musique moderne: flûtes, clarinettes, saxophones, trompettes, euphonium, tuba, cor, trombones, batterie et timbales raviront petits et grands mélomanes. 0 .
rue Jean Cellarius Jebsheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 61 40 commune.jebsheim@wanadoo.fr
English :
Jebsheim is celebrating for one afternoon! On the program: a St. Nicholas tour, an Advent Eve party and mannalas.
German :
Jebsheim ist einen Nachmittag lang in Feierlaune! Auf dem Programm stehen eine Nikolaus-Tour, eine Adventsfeier und ein gemütliches Beisammensein bei Mannalas.
Italiano :
Jebsheim è in festa per un pomeriggio! In programma: un tour di San Nicola, una veglia d’Avvento e la possibilità di gustare le mannale.
Espanol :
¡Jebsheim está de fiesta por una tarde! En el programa: una visita guiada por San Nicolás, una vigilia de Adviento y la oportunidad de disfrutar de unas mannalas.
L’événement La magie de Noël à Jesbheim Jebsheim a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de tourisme de Colmar