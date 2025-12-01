« La Magie de Noël » Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch

« La Magie de Noël » Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch mercredi 10 décembre 2025.

« La Magie de Noël »

Mercredi 10 décembre 2025.

De 15h à 17h. Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Un atelier Stop Motion sur le thème « La Magie de Noël »

Atelier artistique et numérique autour de la création, image par image, d’un petit film sur la thématique de Noël.

Le stop motion, aussi appelée « animation en volume », est une technique d’animation qui consiste à créer l’illusion du mouvement en photographiant des objets physiques image par image, en les déplaçant légèrement entre chaque prise.

Cette technique permet de donner vie à des objets inanimés, qu’il s’agisse de marionnettes, de figurines ou de matériaux malléables. Cette technique repose en quelque sorte sur l’utilisation d’un appareil photo à la place d’une caméra.

De 8 à 14 ans, sur inscription auprès de l’équipe de la Bibliothèque.

Durée 2 heures. .

Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 30 bibliotheque@allauch.com

English :

A Stop Motion workshop on the theme « The Magic of Christmas »

German :

Ein Stop-Motion-Workshop zum Thema « Weihnachtszauber »

Italiano :

Un laboratorio di stop motion sul tema « La magia del Natale »

Espanol :

Un taller de Stop Motion sobre el tema « La magia de la Navidad »

L’événement « La Magie de Noël » Allauch a été mis à jour le 2025-09-04 par Maison du Tourisme d’Allauch