La Magie de Noël au Château | Une invitation à la dégustation et à la féérie Château de Monbazillac Monbazillac

La Magie de Noël au Château | Une invitation à la dégustation et à la féérie

Château de Monbazillac 4 Rte du Château Monbazillac Dordogne

Pendant les vacances de Noël, profitez d’une après-midi féérique au Château de Monbazillac. Château décoré et animations pour petits et grands !

présence exceptionnelle du père noël

Le Père Noël, malgré son emploi du temps chargé, nous fera l’immense honneur de sa présence les 23 et 24 décembre à partir de 16h ! Les 23 et 24 décembre Tarif Inclus dans le billet d’entrée RDV dans le Pavillon des Arômes à 16h

Au programme:

VISITE Contée NOËL de la vicomtesse

Les 23, 24, 27, 28, 30, 31 décembre Tarif Inclus dans le billet d’entrée RDV dans la cour du Château à 15h

Ateliers pour enfants réaliser et décorer ses sablés de noël

Les 23, 24, 27, 28, 30, 31 décembre Tarif inclus dans le billet d’entrée RDV au Pavillon des Arômes à 16h

Dégustations de vin à l’aveugle

Tous les jours à partir du 23 décembre. Tarif 17,5€ (comprend l’entrée au château et la dégustation) RDV 16h .

Château de Monbazillac 4 Rte du Château Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 52 52

