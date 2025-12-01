La magie de Noël au cinéma Cinéma Les Cinéastes Le Mans

La magie de Noël au cinéma

Retrouvez la magie de Noel au cinéma Les Cinéastes du samedi 20 décembre au dimanche 4 janvier, avec une programmation spéciale jeune public à partir de 3 ans. Découvrez 10 films spécialement sélectionnés pour les vacances, avec des temps forts accompagnés de goûter.

Pour les vacances, nous proposons aux petits cinéphiles une programmation aux univers variés et colorés. Plusieurs courts-métrages dès 2 ans seront proposés La petite fanfare de Noël et Premières neiges. A retrouver également, des reprises de deux films du Festival Graines d’Images Junior Le secret des mésanges et Shaun le mouton, la ferme en folie. Le manga L’œuf de l’ange, une belle ode à la mélancolie et la contemplation d’une humanité en quête de sens, sera à l’honneur. Et au programme, La ferme des animaux, film d’animation adapté de George Orwell, de retour soixante-dix ans après sa première sortie.

Une programmation au tarif unique de 5 euros. Des temps forts rythmeront ces séances. A très vite dans nos salles !

PROGRAMMATION

Dès 3 ans Thelma du pays des glaces

Dès 3 ans La petite fanfare

Dès 3 ans Premières neiges

Dès 3 ans L’histoire du petit Paolo

Dès 5 ans Shaun le mouton, la ferme en folie

Dès 6 ans Le secret des mésanges

Dès 10 ans La bonne étoile

Dès 10 ans La ferme des animaux

Dès 10 ans L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme

Dès 12 ans L’œuf de l’ange

TEMPS FORTS

Mardi 23 déc. à 11h00 Séance Ciné-Relax autour du film Thelma du Pays des glaces. Ciné-relax rend le cinéma accessible à des enfants autistes, polyhandicapés, avec un handicap mental ou des troubles psychiques. Des séances bienveillantes et adaptées où chacun, avec ou sans handicap, est accueilli et respecté tel qu’il est. La séance est précédée d’un petit-déjeuner. En partenariat avec l’association Les Pachas.

Vendredi 26 déc. à 16h Ciné-gourmand autour du film L’histoire du petit Paolo dans le cadre des Vendredis du Ciné ch’ti. L’association Ch’tis en Maine propose aux petits cinéphiles un goûter où les saveurs du Nord seront à l’honneur.

Dimanche 4 jan. à 15h30 Ciné-Relax autour du film L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme. La séance sera suivie d’un goûter. En partenariat avec l’association Les Pachas. .

Experience the magic of Christmas at Les Cinéastes cinema from Saturday December 20 to Sunday January 4, with a special program for young audiences aged 3 and over. Discover 10 films specially selected for the vacations, with highlights and snacks.

