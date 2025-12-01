La magie de Noël au Moulin Fritz Soufflenheim

La magie de Noël au Moulin Fritz Soufflenheim dimanche 14 décembre 2025.

La magie de Noël au Moulin Fritz

18 rue de l’étang Soufflenheim Bas-Rhin

Dimanche 14 décembre de 15h30 à 19h venez partager un moment convivial et gourmand dans l’ambiance chaleureuse de Noël au Moulin FRITZ

Dégustez autour de bûches crépitantes les traditionnelles douceurs alsaciennes (tartes flambées, bredeles, vin chaud)

Découvertes artisanales idées cadeaux uniques et créations locales

Un rendez-vous pour petits et grands, où traditions et authenticité se rencontrent dans la féérie de Noël.

Venez nombreux, l’esprit de Noël vous attend au Moulin FRITZ .

18 rue de l’étang Soufflenheim 67620 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 60 19 la.fariniere@free.fr

