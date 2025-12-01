La Magie de Noël au Parc Animalier de Gramat Gramat

La Magie de Noël au Parc Animalier de Gramat

D14 Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 13:00:00

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26

Comme chaque année, nous vous proposons de venir fêter Noël au parc !

Distribution des cadeaux par le Père Noël, nourrissage des rennes, maquillage et bien d’autres surprises vous attendent !

D14 Gramat 46500 Lot Occitanie

English :

As every year, we invite you to come and celebrate Christmas in the park!

Santa Claus will be handing out presents, the reindeer will be fed, face painting and many other surprises await you!

