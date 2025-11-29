La magie de Noël Cabourg

La magie de Noël

Dans toute la ville Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-29

fin : 2026-01-12

Date(s) :

2025-11-29

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la magie de Noël envahit la station ! Profitez d’une ambiance féérique avec des spectacles, la visite du Père Noël, des chants, des illuminations… qui sauront ravir petits et grands.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la magie de Noël envahit la station ! Profitez d’une ambiance féérique avec des spectacles, la visite du Père Noël, des chants, des illuminations… qui sauront ravir petits et grands.

Au programme

Un marché de Noël organisé par le Mouvement Européen les 29 et 30 novembre à la salle des fêtes ;

Les chants de la compagnie Noëls d’antan le 21 décembre à 11h30 sur la Place du Marché, à 16h dans l’avenue de la Mer et à 18h dans les Jardins du Casino ;

Un spectacle jeunesse Molie, au pays des rêves à découvrir à la Sall’In le 21 décembre à 16h ;

Le père Noël nous rendra visite dans les Jardins du Casino le 21 décembre à 17h, en descendant du Grand Hôtel !

Des chants de Noël et du gospel proposés par la chorale Fa Si La Croquer le 27 décembre à 17h dans l’avenue de la Mer.

On a hâte de vous retrouver en famille à Cabourg pour vivre des fêtes de fin d’année mémorables ! .

Dans toute la ville Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

English :

For the festive season, the magic of Christmas invades the resort! Enjoy a magical atmosphere with shows, a visit from Santa Claus, carols, illuminations… to delight young and old alike.

German :

Anlässlich der Feiertage zum Jahresende durchdringt der Weihnachtszauber den Skiort! Genießen Sie eine märchenhafte Atmosphäre mit Aufführungen, dem Besuch des Weihnachtsmanns, Gesang, Beleuchtung usw., die Groß und Klein begeistern werden.

Italiano :

Per le festività natalizie, la magia del Natale si impossessa del resort! Godetevi un’atmosfera magica con spettacoli, la visita di Babbo Natale, canti di Natale e luminarie per deliziare grandi e piccini.

Espanol :

En estas fiestas, la magia de la Navidad se apodera de la estación Disfrute de un ambiente mágico con espectáculos, la visita de Papá Noel, cantos de villancicos e iluminaciones que harán las delicias de grandes y pequeños.

L’événement La magie de Noël Cabourg a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Cabourg