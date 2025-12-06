La Magie de Noël Compagnie Cirkomcha Place de la République Limoges

La Magie de Noël Compagnie Cirkomcha

Place de la République Place de la Motte Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Laissez-vous émerveiller par la parade Magie de Noël de la compagnie d’échassiers Cirkomcha ! Lutins jongleurs espiègles et fées scintillantes accompagnées de leur grand char lumineux, vous transportent dans un univers enchanteur, lumineux et coloré inspiré de la magie de Noël ! .

Place de la République Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

