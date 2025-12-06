La Magie de Noël Compagnie Cirkomcha Place de la République Limoges
La Magie de Noël Compagnie Cirkomcha Place de la République Limoges samedi 6 décembre 2025.
La Magie de Noël Compagnie Cirkomcha
Place de la République Place de la Motte Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Laissez-vous émerveiller par la parade Magie de Noël de la compagnie d’échassiers Cirkomcha ! Lutins jongleurs espiègles et fées scintillantes accompagnées de leur grand char lumineux, vous transportent dans un univers enchanteur, lumineux et coloré inspiré de la magie de Noël ! .
Place de la République Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 64 71 sonia.tartiere@limoges.fr
English : La Magie de Noël Compagnie Cirkomcha
German : La Magie de Noël Compagnie Cirkomcha
Italiano :
Espanol : La Magie de Noël Compagnie Cirkomcha
L’événement La Magie de Noël Compagnie Cirkomcha Limoges a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Limoges Métropole