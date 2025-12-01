La magie de Noël continue à St Julien Parvis de l’église Saint-Julien-Chapteuil

La magie de Noël continue à St Julien

Saint-Julien-Chapteuil

Début : 2025-12-29 16:30:00

fin : 2025-12-29

2025-12-29

Noël continue dans la cité capitolienne:

A 16h30: contes pour les enfants

A 17h15: concert gospel

A 18h30: spectacle pyrotechnique

Dégustation d’huitres par l’amicale des pompiers.

Evenement offert par le comité d’animation et la mairie

Parvis de l’église Eglise du village Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

English :

Christmas continues in the Capitol city:

4:30 pm: children’s storytelling

5:15pm: gospel concert

At 6:30pm: fireworks show

Oyster tasting by the firefighters’ association.

Event presented by the Comité d’Animation and the Town Hall

