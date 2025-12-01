La magie de Noël continue à St Julien Parvis de l’église Saint-Julien-Chapteuil
Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
29 décembre 2025 16:30
fin : 2025-12-29
2025-12-29
Noël continue dans la cité capitolienne:
A 16h30: contes pour les enfants
A 17h15: concert gospel
A 18h30: spectacle pyrotechnique
Dégustation d’huitres par l’amicale des pompiers.
Evenement offert par le comité d’animation et la mairie
.
Parvis de l'église, Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Christmas continues in the Capitol city:
4:30 pm: children’s storytelling
5:15pm: gospel concert
At 6:30pm: fireworks show
Oyster tasting by the firefighters’ association.
Event presented by the Comité d’Animation and the Town Hall
