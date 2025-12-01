La magie de Noël en défilé Montélimar
La magie de Noël en défilé Montélimar dimanche 21 décembre 2025.
La magie de Noël en défilé
Place des Clercs Montélimar Drôme
Début : 2025-12-21 14:30:00
fin : 2025-12-21 16:30:00
2025-12-21
Préparez vous à vivre un moment magique le défilé de Noël de Miss et Mister Nougat ouvre ses portes !
Place des Clercs Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 tessa.vanchinhdugo@montelimar-agglo.fr
English :
Get ready for a magical moment: the Miss and Mister Nougat Christmas Parade opens its doors!
L’événement La magie de Noël en défilé Montélimar a été mis à jour le 2025-11-27 par Montélimar Tourisme Agglomération