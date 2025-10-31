La Magie de Noël et rue Joffre La Mothe-Saint-Héray
La Magie de Noël et rue Joffre La Mothe-Saint-Héray samedi 13 décembre 2025.
La Magie de Noël
et rue Joffre 2 place Clemenceau La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13
Marché de Noël 75 exposants
Animations culinaires
Samedi Fabriquez votre fromage , Atelier tout public à 15h30 et à 16h30, 2€/p. Réservation conseillée.
Atelier Partez à la découverte de votre palais avec le vin de 17h30 à 20h30 sans réservation. Gratuit.
Dimanche sur la truffe noire
Marché aux truffes à 9h30. Dégustations le matin. Concours de cuisine à la truffe à 14h et à 16h, sur inscription. résultats à 17h45.
ANIMATIONS DE RUE
Samedi
Concert de chorales dans le temple 16h Choeur de Chambrille, 16h45 Chorale du collège
Balades en calèche de 16h à 19h
Balade commentée ‘‘Murmures des pierres, souvenirs du château’’ à 17h30. Durée 1h15. Réservation conseillée.
Expo photos ‘‘Vert ou verres’’ dans la Maison des Rosières.
Photos avec le Père Noël samedi 16h-19h et dimanche 10h30-12h30
Dimanche
Balade à poney, fanfare, déambulation Danse à 16h .
et rue Joffre 2 place Clemenceau La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 9 74 19 22 37 communication@lamothe79800.fr
