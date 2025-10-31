La Magie de Noël et rue Joffre La Mothe-Saint-Héray

La Magie de Noël

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Marché de Noël 75 exposants

Animations culinaires

Samedi Fabriquez votre fromage , Atelier tout public à 15h30 et à 16h30, 2€/p. Réservation conseillée.

Atelier Partez à la découverte de votre palais avec le vin de 17h30 à 20h30 sans réservation. Gratuit.

Dimanche sur la truffe noire

Marché aux truffes à 9h30. Dégustations le matin. Concours de cuisine à la truffe à 14h et à 16h, sur inscription. résultats à 17h45.

ANIMATIONS DE RUE

Samedi

Concert de chorales dans le temple 16h Choeur de Chambrille, 16h45 Chorale du collège

Balades en calèche de 16h à 19h

Balade commentée ‘‘Murmures des pierres, souvenirs du château’’ à 17h30. Durée 1h15. Réservation conseillée.

Expo photos ‘‘Vert ou verres’’ dans la Maison des Rosières.

Photos avec le Père Noël samedi 16h-19h et dimanche 10h30-12h30

Dimanche

Balade à poney, fanfare, déambulation Danse à 16h .

et rue Joffre 2 place Clemenceau La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 9 74 19 22 37 communication@lamothe79800.fr

