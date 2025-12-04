LA MAGIE DE NOËL

Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-04

LA MAGIE DE NOËL vous attend à Lodève!

Un mois de festivités inoubliables vous attend à Lodève jusqu’au 31 décembre. Plongez dans l’ambiance féerique des fêtes avec des événements pour petits et grands; Marché de Noël, Parade de Noël,spectacles, ateliers, Fête foraine, visites guidées, concerts, lotos…

Retrouvez le programme complet sur https://lodeve.fr/noel-a-lodeve-2025/ .

Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 00

English :

CHRISTMAS MAGIC awaits you in Lodève!

A month of unforgettable festivities awaits you in Lodève until December 31st. Immerse yourself in the magical atmosphere of the festive season with events for young and old; Christmas market, shows, workshops, funfair, guided tours, concerts, bingo…

For the full program, visit https://lodeve.fr/noel-a-lodeve-2025/

German :

Der Zauber der Weihnacht erwartet Sie in Lodève!

Bis zum 31. Dezember erwartet Sie in Lodève ein Monat voller unvergesslicher Feierlichkeiten. Tauchen Sie ein in die zauberhafte Atmosphäre der Festtage mit Veranstaltungen für Groß und Klein: Weihnachtsmarkt, Aufführungen, Workshops, Jahrmarkt, Führungen, Konzerte, Lotto…

Das vollständige Programm finden Sie auf https://lodeve.fr/noel-a-lodeve-2025/

Italiano :

La magia del Natale vi aspetta a Lodève!

Un mese di festeggiamenti indimenticabili vi aspetta a Lodève fino al 31 dicembre. Immergetevi nella magica atmosfera delle feste con eventi per tutte le età: mercatino di Natale, spettacoli, laboratori, luna park, visite guidate, concerti, lotteria…

Per il programma completo, visitate il sito https://lodeve.fr/noel-a-lodeve-2025/

Espanol :

¡LA MAGIA DE LA NAVIDAD le espera en Lodève!

Un mes de fiestas inolvidables le espera en Lodève hasta el 31 de diciembre. Sumérjase en el ambiente mágico de las fiestas con eventos para todas las edades: mercado navideño, espectáculos, talleres, parque de atracciones, visitas guiadas, conciertos, lotería…

Para consultar el programa completo, visite https://lodeve.fr/noel-a-lodeve-2025/

L’événement LA MAGIE DE NOËL Lodève a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC