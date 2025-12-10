La magie de Noël Sainte-Colombe-de-Villeneuve

La magie de Noël

Foyer Rural Sainte-Colombe-de-Villeneuve Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Bulles de Lumière vous présente La Magie de Noël spectacle Tinka et Mika par la compagnie Le Soleil D’Hybla (une pièce de Gabin Mondot et Ombeline Ray), concert de Lenny (Demi finaliste The Voice Kids 2024 et séances photos de Noël par Delphine Berrouiller.

Sur réservation.

Foyer Rural Sainte-Colombe-de-Villeneuve 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 57 80 99

English :

Bulles de Lumière presents La Magie de Noël: show Tinka et Mika by the company Le Soleil D’Hybla (a play by Gabin Mondot and Ombeline Ray), concert by Lenny (semi-finalist in The Voice Kids 2024 ) and Christmas photo sessions by Delphine Berrouiller.

Reservations required.

