La magie de Noël s’installe à Allègre Allègre

La magie de Noël s’installe à Allègre

Centre Georges Sand Allègre Haute-Loire

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Venez profiter d’une journée festive et conviviale le dimanche 14 décembre 2025 au marché de Noël d’Allègre. Un moment idéal pour vos cadeaux, découvrir des créateurs et partager un bon repas en famille ou entre amis !

Centre Georges Sand Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 71 21 mairie.allegre@wanadoo.fr

English :

Come and enjoy a festive and convivial day on Sunday December 14, 2025 at the Allègre Christmas Market. It’s the perfect time to shop for gifts, discover new designers and enjoy a delicious meal with family and friends!

German :

Genießen Sie am Sonntag, den 14. Dezember 2025, einen festlichen und geselligen Tag auf dem Weihnachtsmarkt in Allègre. Ein idealer Zeitpunkt, um Geschenke zu kaufen, Designer zu entdecken und mit der Familie oder Freunden ein gutes Essen zu genießen!

Italiano :

Domenica 14 dicembre 2025, il mercatino di Natale di Allègre vi aspetta per una giornata di festa e convivialità. È l’occasione perfetta per acquistare regali, scoprire nuovi designer e gustare un pasto delizioso con la famiglia e gli amici!

Espanol :

Venga a disfrutar de una jornada festiva y de convivencia el domingo 14 de diciembre de 2025 en el Mercado de Navidad de Allègre. Es la ocasión perfecta para comprar regalos, descubrir nuevos diseñadores y disfrutar de una deliciosa comida con la familia y los amigos

