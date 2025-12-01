La magie de Noël s’installe à la ferme Bosc-Mesnil
La magie de Noël s’installe à la ferme Bosc-Mesnil dimanche 14 décembre 2025.
La magie de Noël s’installe à la ferme
276 Route du Centre Bosc-Mesnil Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 12:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Rendez-vous à la ferme pour un moment convivial sur le thème de Noël. .
276 Route du Centre Bosc-Mesnil 76680 Seine-Maritime Normandie +33 6 67 66 84 13
English : La magie de Noël s’installe à la ferme
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La magie de Noël s’installe à la ferme Bosc-Mesnil a été mis à jour le 2025-11-22 par Office de Tourisme Bray Eawy