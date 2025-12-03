LA MAGIE DE NOËL S’INSTALLE À VALRAS-PLAGE

Valras-Plage Hérault

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

2025-12-03

Entre parade féérique, costumes lumineux, musique live et spectacle de feu, la ville s’illumine d’émotions et d’émerveillement. Un rendez-vous unique pour plonger dans l’univers enchanteur des fêtes.

La Magie de Noël s’installe à Valras-Plage pour une soirée festive et enchanteresse !

Première partie

Une parade magique déambulera dans les rues, animée par trois mascottes, un chanteur et une chanteuse en live, tous costumés aux couleurs de Noël.

Les enfants pourront profiter d’un stand de maquillage pour se transformer à leur tour en lutins ou flocons des neiges.

En déambulation le Père Noël, deux échassières costumées, un personnage Miroir scintillant et deux échassières lumineuses “Queues de paon”, offriront un spectacle visuel plein de poésie.

Deuxième partie

Place à un show spectaculaire mêlant lumière, feu, étincelles et acrobaties un moment fort et captivant pour clôturer la soirée dans une explosion d’émerveillement.

Une soirée magique à partager entre petits et grands pour célébrer ensemble l’arrivée de Noël à Valras-Plage ! .

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06

English :

With a fairytale parade, illuminated costumes, live music and a fireworks display, the city lights up with emotion and wonder. A unique opportunity to immerse yourself in the enchanting world of the festive season.

German :

Zwischen einer märchenhaften Parade, leuchtenden Kostümen, Live-Musik und einer Feuershow erstrahlt die Stadt im Glanz der Emotionen und des Staunens. Ein einzigartiges Ereignis, um in die zauberhafte Welt der Feste einzutauchen.

Italiano :

Con una parata fiabesca, costumi illuminati, musica dal vivo e uno spettacolo pirotecnico, la città si accende di emozioni e meraviglie. È un’occasione unica per immergersi nell’incantevole mondo delle feste.

Espanol :

Con un desfile de cuento de hadas, disfraces iluminados, música en directo y un espectáculo de fuegos artificiales, la ciudad se ilumina de emoción y asombro. Es una oportunidad única para sumergirse en el encantador mundo de las fiestas.

