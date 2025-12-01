La magie de Noël s’invite à la Tour Tour de Termes Termes-d’Armagnac

La magie de Noël s’invite à la Tour

La magie de Noël prend place à la Tour de Termes !

Odeurs gourmandes, traditions médiévales et moments partagés viendront illuminer cette période tant attendue.

Pendant toutes les vacances de Noël, la Tour ouvre ses portes sur une exposition inédite consacrée aux traditions de Noël au Moyen Âge. Une occasion unique de plonger dans l’univers fascinant des fêtes médiévales, leurs coutumes, leurs symboles et leurs secrets.

Un après-midi chaleureux et festif vous attend !

Dès 14 h, petits et grands sont invités à prolonger la féérie avec un programme riche en découvertes

• Exposition sur les origines des traditions de Noël

• Jeux de plateaux médiévaux pour toute la famille

• Et surtout… le moment phare Une folle après-midi dans la cuisine Les Archers de Fébus y présenteront un conte animé au coin de la grande cheminée, dans une ambiance conviviale et immersive.

Et pour régaler les gourmands… Un goûter réconfortant, préparé avec soin par nos bénévoles, sera offert crêpes, pain d’épices, boissons chaudes et autres douceurs vous attendront pour conclure cette journée en douceur.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour vivre la magie de Noël au coeur du patrimoine !

Infos pratiques

Tarif de la visite pendant les vacances 7 € pour les adultes, 5 € pour les enfants de 7 à 17 ans (ouvert tous les après-midis de 14h à 18h sauf le mardi, le 25 décembre et le 1er janvier ; la billetterie ferme à 17h).

Le samedi 27 décembre, la journée sera accessible à 9 € pour les adultes et 7 € pour les enfants de 7 à 17 ans, gratuit jusqu’à 6 ans. Le prix comprend la visite, les contes ainsi que le gouter.

Horaire d’ouverture 14h-18h

Horaires des contes 14h30 et 16h30 (sur réservation)

A propos de l’Académie Médiévale

Créée en 2012, l’association de l’Académie Médiévale et Populaire de Termes est issue de la fusion de deux associations motivées par les mêmes objectifs.

Dans une démarche d’Éducation populaire, l’association vise à transmettre des valeurs de partage et de tolérance de la culture Gasconne et Occitane.

Forte de ses 90 adhérents et de ses 72 partenaires, l’association reste dynamique et devient de plus en plus inventive.

Tour de Termes TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 25 12 tourdetermes@orange.fr

English :

The magic of Christmas takes place at the Tour de Termes!

Gourmet aromas, medieval traditions and shared moments will illuminate this long-awaited period.

For the duration of the Christmas vacations, the Tour de Termes will be opening its doors to a unique exhibition devoted to Christmas traditions in the Middle Ages. A unique opportunity to delve into the fascinating world of medieval festivities, their customs, symbols and secrets.

A warm and festive afternoon awaits you!

From 2 p.m., young and old alike are invited to extend the enchantment with a program full of discoveries:

? Exhibition on the origins of Christmas traditions

? Medieval board games for the whole family

? And above all? the highlight: A crazy afternoon in the kitchen Les Archers de Fébus will present an animated tale by the big fireplace, in a convivial and immersive atmosphere.

And for those with a sweet tooth? A comforting snack, carefully prepared by our volunteers, will be offered: pancakes, gingerbread, hot drinks and other sweet treats will be waiting for you to round off the day in style.

A not-to-be-missed opportunity to experience the magic of Christmas in the heart of our heritage!

Practical info

Vacation admission 7? for adults, 5? for children aged 7 to 17 (open every afternoon from 2pm to 6pm except Tuesday, December 25 and January 1; ticket office closes at 5pm).

On Saturday December 27, the day will be available at 9? for adults and 7? for children aged 7 to 17, free for children under 6. Price includes tour, storytelling and snack.

Opening hours 14h-18h

Storytelling at 2.30pm and 4.30pm (booking essential)

About Académie Médiévale

Created in 2012, the Académie Médiévale et Populaire de Termes is the result of the merger of two associations motivated by the same objectives.

With a focus on popular education, the association aims to transmit the values of sharing and tolerance of Gascony and Occitan culture.

With its 90 members and 72 partners, the association remains dynamic and increasingly inventive.

