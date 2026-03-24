La magie de notre église de Saint Denis du Béhélan Eglise Saint Denis du Béhélan Marbois

La magie de notre église de Saint Denis du Béhélan

Eglise Saint Denis du Béhélan D 55 Marbois Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez découvrir notre belle église de Saint Denis du Béhélan, église située en pleine campagne au milieu de nulle part ! sur la départemental 55 entre Breteuil sur Iton et la commune historique des Essarts (Marbois), nous vous proposons sa magique illumination.

Sa façade principale en mur pignon est percée d’un portail à trumeau surmonté d’un gâble. De part et d’autre de l’ouverture se situent des petits pilastres coiffés de pinacles. La façade est épaulée par des contreforts angulaires. .

Eglise Saint Denis du Béhélan D 55 Marbois 27160 Eure Normandie +33 2 32 29 81 85 v.baudouin@marbois.fr

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L’événement La magie de notre église de Saint Denis du Béhélan Marbois a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure