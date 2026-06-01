La magie des fleurs des jardins de la mer dans le jardin suspendu du château de Neufra, Hängegarten Schloss Neufra, Riedlingen

La magie des fleurs des jardins de la mer dans le jardin suspendu du château de Neufra 5 – 7 juin Hängegarten Schloss Neufra Landkreis Biberach

Visite guidée du jardin et des voûtes à 11h et 14h. Visite guidée EUR 15,- | Enfants jusqu’à 12 ans gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Depuis 30 ans, la famille Johannsen s’engage pour le maintien du jardin suspendu – un monument de jardin d’une nature particulière : l’un des rares en Europe. tout jardin suspendu conservé et le le plus ancien monument de jardin du genre au nord des Alpes. L’amour pour le monument (du jardin) est devenu un projet familial de deuxième génération.

Le jardin suspendu historique a été construit par le comte Georg von Helfenstein. Il a vu ce genre de jardins dans d’autres pays et s’est ainsi satisfait du désir de posséder un tel jardin. La construction a commencé en 1569. Le jardin et le petit hôtel-château reposent sur une voûte Renaissance remarquable.

Au Vue lointaine sur la vallée du Danube attirer après les visites guidées du café, des gâteaux et des délices de la rose dans le Café Dornrösche. Prix 2024 dans la catégorie « Conservation et entretien exemplaires d’un jardin contemporain de la région du lac de Constance »

Hängegarten Schloss Neufra Schlossberg 12, 88499 Riedlingen Riedlingen 88499 Neufra Landkreis Biberach Baden-Württemberg Le jardin suspendu historique est considéré comme l’un des plus anciens jardins de la Renaissance et des terrasses au nord des Alpes. Construit sur des voûtes piétonnes et de grands murs, l’église et le petit château ont été empêchés de glisser. non accessible

Le parfum de la rose est dans l’air avec la magie des roses dans le jardin Renaissance. Ce monument culturel national allie jardin et architecture. La plus belle terrasse sur le toit en Haute-Souabe a

Hängegarten Schloss Neufra © Johannsen