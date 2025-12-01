La magie des flots

place des fêtes Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 18:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Plongez dans un univers magique avec un spectacle alliant eau, musique, lumière et pyrotechnie, une création unique signé Aquatique Show.

Plongez dans un univers magique avec un spectacle alliant eau, musique, lumière et pyrotechnie, une création unique signé Aquatique Show. 0 .

place des fêtes Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 53 73

English :

Immerse yourself in a magical world with a show combining water, music, light and pyrotechnics, a unique creation by Aquatique Show.

L’événement La magie des flots Erstein a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme du Grand Ried