La magie des images animées Médiathèque La Ronde des Mots La Crèche mercredi 15 avril 2026.
Médiathèque La Ronde des Mots 1 Rue des Écoles La Crèche Deux-Sèvres
Créez vos propres images animées de papier et découvrez la magie du cinéma.
Tout public
Sur inscription au 05 49 05 36 09 .
Médiathèque La Ronde des Mots 1 Rue des Écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr
