La magie des images animées Médiathèque La Ronde des Mots La Crèche

La magie des images animées

Médiathèque La Ronde des Mots 1 Rue des Écoles La Crèche Deux-Sèvres

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

2026-04-15

Créez vos propres images animées de papier et découvrez la magie du cinéma.

Tout public

Sur inscription au 05 49 05 36 09 .

Médiathèque La Ronde des Mots 1 Rue des Écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

