La magie des plantes chasse au trésor

Square François Miterrand Rue Maréchal Foch Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Enfant de 4 à 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-28

Un jeu de piste immersif autour des mystères des plantes, mêlant enquête, expériences et dégustation.

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Square François Miterrand Rue Maréchal Foch Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29

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English : The magic of plants: treasure hunt

An immersive treasure hunt into the mysteries of plants, combining investigation, experimentation and tasting.

L’événement La magie des plantes chasse au trésor Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes