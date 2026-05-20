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La magie des restes Local pédagogique de la déchèterie Rahon

La magie des restes Local pédagogique de la déchèterie Rahon

La magie des restes Local pédagogique de la déchèterie Rahon samedi 6 juin 2026.

Lieu : Local pédagogique de la déchèterie

Adresse : 11 Chemin des Jonquilles

Ville : 25430 Rahon

Département : Doubs

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Rahon

La magie des restes

Local pédagogique de la déchèterie 11 Chemin des Jonquilles Rahon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06 11:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Découvrez comment valoriser épluchures, restes et ressources naturelles tout en dégustant des préparations simples et savoureuses !   .

Local pédagogique de la déchèterie 11 Chemin des Jonquilles Rahon 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 39 46 72  fschelle@preval.fr

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English : La magie des restes

L’événement La magie des restes Rahon a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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