La magie des restes Local pédagogique de la déchèterie Rahon
La magie des restes Local pédagogique de la déchèterie Rahon samedi 6 juin 2026.
Rahon
La magie des restes
Local pédagogique de la déchèterie 11 Chemin des Jonquilles Rahon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06 11:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Découvrez comment valoriser épluchures, restes et ressources naturelles tout en dégustant des préparations simples et savoureuses ! .
Local pédagogique de la déchèterie 11 Chemin des Jonquilles Rahon 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 39 46 72 fschelle@preval.fr
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English : La magie des restes
L’événement La magie des restes Rahon a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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