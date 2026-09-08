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AGENDA · Heiligenstein

La magie des sens spécial Halloween Heiligenstein

samedi 31 octobre 2026 · Heiligenstein

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
2 rue principale
Ville
67140 Heiligenstein
Département
Bas-Rhin
Tarif

Heiligenstein

La magie des sens spécial Halloween

2 rue principale Heiligenstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-31 10:00:00
fin : 2026-11-01 17:00:00

Date(s) :
2026-10-31

La Magie des Sens, c’est un événement pensé pour les familles, où petits et grands sont invités à vivre Halloween autrement.
Et si, cette année, Halloween se vivait autrement ? 

Les 31 octobre et 1er novembre 2026, rendez-vous à Heiligenstein, au cœur du Pays de Barr, pour découvrir La Magie des Sens, un événement familial unique où petits et grands sont invités à expérimenter, jouer, toucher, sentir, chercher et s’émerveiller !

Ici, pas question de rester simple spectateur : chaque espace propose une nouvelle expérience à vivre en famille. Ateliers, découvertes, jeux et surprises plongent les enfants et leurs parents dans un univers ludique et mystérieux aux couleurs d’Halloween.

Une idée de sortie en famille en Alsace pendant les vacances de la Toussaint, à partager avec les enfants, les amis et toute la famille !

Ici, on ne vient pas seulement regarder… on vient expérimenter !   .

2 rue principale Heiligenstein 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 7 58 44 10 36  alienoremassage@outlook.fr

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English :

« La Magie des Sens » is an event designed for families, where young and old alike are invited to experience Halloween in a whole new way.

L’événement La magie des sens spécial Halloween Heiligenstein a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du pays de Barr

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