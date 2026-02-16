La magie du compostage Place Blot Caen

La magie du compostage

Place Blot Jardin des plantes Caen Calvados

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-01 17:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Un soupçon de vers de terre… une pognée de végétaux… et le compost se transforme !

Le Jardin des plantes vous dévoile ses petits conseils et grandes astuces pour (re)découvrir le tri des déchets organiques et réduire son impact au quotidien.

Dans le cadre de Tous au compost . En partenariat avec le Syndicat pour la valorisation et l’élimination des déchets. .

Place Blot Jardin des plantes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 48 38 accueil-ev@caen.fr

English : La magie du compostage

A sprinkling of earthworms… a dab of plants… and the compost is transformed!

The Jardin des Plantes will be revealing its tips and tricks for (re)discovering how to sort organic waste and reduce its impact on everyday life.

L’événement La magie du compostage Caen a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Caen la Mer