La magie du corps humain Médiathèque Jacques Demy Nantes samedi 4 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 15:30 –

Gratuit : oui Jeune Public, Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Escape game dans le cadre de Biblis en folie en lien avec la Fête de la scienceVenez vous immerger au cœur d’un laboratoire du 19e siècle pour tenter de découvrir le secret d’un professeur étonnant, certain d’avoir fait une incroyable découverte !À partir de 8 ans

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/