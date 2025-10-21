LA MAGIE DU MARAIS – PONT MARIE Paris

VISITES SPECTACLES – LA MAGIE DU MARAISDurée : 01h45 / Âge : Dès 08 ans. VISITE INSOLITE DU QUARTIER DU MARAISVivez une expérience inoubliable avec une visite théâtralisée du quartier du Marais !LE CONCEPT -Plongez dans une aventure touristique captivante où des comédiens vous guideront à travers le quartier mythique du Marais. Au fil d’un véritable scénario, vous (re)découvrirez les monuments iconiques et les anecdotes historiques du quartier. Préparez-vous à une vivre une visite insolite inoubliable !LE SCÉNARIO – Dans le quartier du Marais, Rachel Félix aurait trouvé un mystérieux masque d’or doté de pouvoir divinatoires. Mythe ou réalité ? Plusieurs personnalités du quartier vous aideront à répondre à cette question comme l’excentrique Ghislain Curphor, le magicien Ludo Hékar et l’homme au Masque d’Arlequin…? LES ATOUTS DE CETTE VISITE – • Une immersion totale grâce à des comédiens qui favorisent la participation.• Une découverte culturelle unique qui permet de s’amuser tout en se cultivant.• Un moment convivial, pour une activité destinée à toute la famille.

PONT MARIE 14 RUE DE L’HOTEL DE VILLE 75004 Paris 75