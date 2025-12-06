La magie du verre Saint-Mihiel
La magie du verre Saint-Mihiel samedi 6 décembre 2025.
La magie du verre
17 Rue Roger Brocard Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-06
Démonstration de soufflage de verre.
Vente de boules et sujets de noël en verreTout public
17 Rue Roger Brocard Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 42 10 15 97
English :
Glass-blowing demonstration.
Sale of glass baubles and Christmas ornaments
German :
Vorführung der Glasbläserei.
Verkauf von Weihnachtskugeln und -subjekten aus Glas
Italiano :
Dimostrazione di soffiatura del vetro.
Vendita di baubles e ornamenti natalizi in vetro
Espanol :
Demostración de soplado de vidrio.
Venta de chucherías de vidrio y adornos navideños
