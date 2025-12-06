La magie du verre

17 Rue Roger Brocard Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Démonstration de soufflage de verre.

Vente de boules et sujets de noël en verreTout public

0 .

17 Rue Roger Brocard Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 42 10 15 97

English :

Glass-blowing demonstration.

Sale of glass baubles and Christmas ornaments

German :

Vorführung der Glasbläserei.

Verkauf von Weihnachtskugeln und -subjekten aus Glas

Italiano :

Dimostrazione di soffiatura del vetro.

Vendita di baubles e ornamenti natalizi in vetro

Espanol :

Demostración de soplado de vidrio.

Venta de chucherías de vidrio y adornos navideños

L’événement La magie du verre Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-11-14 par OT COEUR DE LORRAINE