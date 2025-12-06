Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La magie du verre Saint-Mihiel

La magie du verre Saint-Mihiel samedi 6 décembre 2025.

La magie du verre

17 Rue Roger Brocard Saint-Mihiel Meuse

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06

Démonstration de soufflage de verre.
Vente de boules et sujets de noël en verreTout public
17 Rue Roger Brocard Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 42 10 15 97 

English :

Glass-blowing demonstration.
Sale of glass baubles and Christmas ornaments

German :

Vorführung der Glasbläserei.
Verkauf von Weihnachtskugeln und -subjekten aus Glas

Italiano :

Dimostrazione di soffiatura del vetro.
Vendita di baubles e ornamenti natalizi in vetro

Espanol :

Demostración de soplado de vidrio.
Venta de chucherías de vidrio y adornos navideños

