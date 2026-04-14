La Magie est omniprésente dans La Demeure du Chaos qui semble avoir été créée pour se visiter de nuit, Musée d’art contemporain L’Organe – La Demeure du Chaos, Saint-Romain-au-Mont-d’Or

La Magie est omniprésente dans La Demeure du Chaos qui semble avoir été créée pour se visiter de nuit Samedi 23 mai, 18h00 Musée d’art contemporain L’Organe – La Demeure du Chaos Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00

À l’occasion de la 22ème Nuit Européenne des Musées, La Demeure du Chaos ouvre sa saison par une visite de nuit de son exposition “AI/IA”.

La Demeure du Chaos n’en finit pas d’évoluer et de vous surprendre. Et si le Chaos prenait maintenant sa source dans les réseaux neuronaux et les Large Language Models ? A moins que cette intelligence artificielle ne soit notre tentative de tendre vers le Divin lorsque le réel nous échappe ici bas ?

Telle une invitation à la déambulation, AI/IA s’invite dans et hors les murs, interroge et vous guide à la découverte des nouvelles installations, sculptures monumentales et peintures/portraits inédits. Un parcours muséal unique au monde, en plein air de 7 200 œuvres, chorégraphiées par une scénographie lumière revisitée chaque année.

« Il ne peut y avoir d’intelligence artificielle sans intelligence humaine ». thierry Ehrmann met en avant une philosophie qui sous-tend l’alliance entre expertise humaine et capacités.

Reconnue officiellement par Madame la Ministre de la Culture le 20/03/2025, et publié au Journal Officiel le 18/12/2025, La Demeure du Chaos est une œuvre d’art totale de thierry Ehrmann, artiste sculpteur plasticien. Situé à Saint-Romain-au-Mont-d’Or, à 10 minutes en voiture de Lyon, ce Musée d’Art Contemporain à ciel ouvert et gratuit, créé en 1999, a accueilli plus de 2,5 millions de visiteurs depuis son ouverture en 2006.

Musée d’art contemporain L’Organe – La Demeure du Chaos 17, Rue de la République 69270 Saint- Romain-au-Mont-D’or Saint-Romain-au-Mont-d’Or 69270 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04.78.22.35.24. http://www.demeureduchaos.com https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 « Il existe un autre monde mais celui-ci est déjà dans la Demeure du Chaos », Thierry Ehrmann, sculpteur plasticien et auteur des œuvres de la Demeure du Chaos.

À Saint-Romain-au-Mont-d’Or, à 10 minutes en voiture de Lyon, ce Musée d’Art Contemporain à ciel ouvert et gratuit, créé en 1999, accueille chaque année 180 000 visiteurs sur un parcours muséal de 9000 m2 pour découvrir ses 6300 œuvres et sculptures monumentales, tel un miroir de notre monde, témoignant de ce 21ème siècle tragique et somptueux. Bus 43, arrêt St Romain. Gare SNCF de Couzon.

Station Velo’VQuai Jean Lavergne (en face de la place de la Liberté).

parkings :

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1g_xlArXq895JHXe9yROLm_7HYZk&ll=45.8377965795503%2C4.826790599999988&z=18

Toutes les informations pour vous rendre à la Demeure du Chaos https://www.demeureduchaos.com/informations-pratiques-horaires-plan/

À l’occasion de la 22ème Nuit Européenne des Musées, La Demeure du Chaos ouvre sa saison par une visite de nuit de son exposition “AI/IA”.

© thierry Ehrmann – La Demeure du Chaos/Abode of Chaos