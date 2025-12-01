La Magnanerie | Fête solidaire d’après Noël La Magnanerie Langeac

La Magnanerie | Fête solidaire d’après Noël

La Magnanerie 4 Rue Saint-Exupéry Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 08:00:00

fin : 2025-12-26 17:00:00

Date(s) :

2025-12-26

La Magnanerie organise La Fête Solidaire d’après Noël avec au programme 8h atelier cuisine (sur inscription), 10h décoration de la salle & atelier pâtisserie, 12h30 repas (sur inscription), 15h-17h ouvert à tous Karaoké, jeux de société, contes…

.

La Magnanerie 4 Rue Saint-Exupéry Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 99 82 66 lamagnanerie43@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Magnanerie organizes La Fête Solidaire d’après Noël with the following program: 8h cooking workshop (registration required), 10h room decoration & pastry workshop, 12h30 meal (registration required), 15h-17h open to all Karaoke, board games, storytelling…

L’événement La Magnanerie | Fête solidaire d’après Noël Langeac a été mis à jour le 2025-12-17 par Communauté de communes des rives Haut-Allier