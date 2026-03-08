La Magnifique Bon à Rien · Scènes nomades Salle Anémone Melle

La Magnifique Bon à Rien · Scènes nomades

Salle Anémone Metullum Melle Deux-Sèvres

Vendredi 20 mars

à 20h30

Metullum, Salle anémone, Melle 79500

Payant

Tout public

Serge Badot, ancien reconstituera seul, à mains nues, sans trucages et sans assistance, les scènes culte, les seconds rôles et les personnages principaux du film de Sergio Leone LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND. .

Salle Anémone Metullum Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 57 95

