La Magnifique Bon à Rien · Scènes nomades Salle Anémone Melle

Salle Anémone Metullum Melle Deux-Sèvres
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Vendredi 20 mars
à 20h30
Payant
Tout public
Serge Badot, ancien reconstituera seul, à mains nues, sans trucages et sans assistance, les scènes culte, les seconds rôles et les personnages principaux du film de Sergio Leone LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND. .
Salle Anémone Metullum Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 57 95
