La Maiada, la semaine gasconne Centre Culturel Tivoli Anglet

La Maiada, la semaine gasconne

Centre Culturel Tivoli 27 rue d’Euskadi Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-03

Manifestation de la culture gasconne sur la Côte basque, la Maiada entend montrer toute l’inventivité et l’effervescence de cette culture.

Concert, conférence, conte, exposition et journée festive rythment ainsi ce temps fort.

Manifestacion de la cultura gascona sus la Còsta basca, la Maiada enten muishar tota l’inventivitat e l’efervescéncia d’aquesta cultura.

Concèrt, conferéncia, conta, mustra e jornada hestiva ritman aqueste temps hòrt. .

Centre Culturel Tivoli 27 rue d’Euskadi Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60

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English : La Maiada, la semaine gasconne

L’événement La Maiada, la semaine gasconne Anglet a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Anglet