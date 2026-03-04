LA MAIN DU GÉNIE Savigny-en-Véron

LA MAIN DU GÉNIE

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Début : Jeudi 2026-04-23

fin : 2026-04-23

2026-04-23

Plongez dans l’univers artistique d’Auguste Rodin et découvrez sa pratique du modelage de l’argile. À ses débuts, il sculpte séparément des bras, des mains, des pieds ou des têtes. Plus tard, il réalise des corps entiers exprimant la passion, la souffrance, la volupté et la pensée.

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Immerse yourself in the artistic world of Auguste Rodin, and discover how he modeled in clay. In his early years, he sculpted arms, hands, feet and heads separately. Later, he created whole bodies expressing passion, suffering, voluptuousness and thought.

