Début : 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-24
2025-12-19 2025-12-24
La mairie d’Aurec-sur-Loire, en partenariat avec GALA, fête Noël les 20 et 24 décembre dans les rues et sur la place de L’Europe !
Dans les rues d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 40 13 mairie@mairie-aurec.fr
English :
The Mairie d’Aurec-sur-Loire, in partnership with GALA, celebrates Christmas on December 20 and 24 in the streets and Place de L’Europe!
German :
Das Rathaus von Aurec-sur-Loire feiert in Partnerschaft mit GALA am 20. und 24. Dezember in den Straßen und auf dem Place de L’Europe Weihnachten!
Italiano :
Il Municipio di Aurec-sur-Loire, in collaborazione con GALA, festeggia il Natale il 20 e 24 dicembre nelle strade e in Place de L’Europe!
Espanol :
El Ayuntamiento de Aurec-sur-Loire, en colaboración con GALA, celebra la Navidad los días 20 y 24 de diciembre en las calles y en la plaza de Europa
