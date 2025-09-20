La mairie de Pfastatt à travers le temps : histoire et évolutions de ses bâtiments et de son fonctionnement Mairie de Pfastatt Pfastatt

La mairie de Pfastatt à travers le temps : histoire et évolutions de ses bâtiments et de son fonctionnement Samedi 20 septembre, 14h30 Mairie de Pfastatt European Collectivity of Alsace

Gratuit

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

À quelques mois des prochaines élections municipales, la mairie de Pfastatt ouvre ses portes au public. Venez découvrir son histoire et son architecture, et mieux comprendre son rôle ainsi que son fonctionnement au service des habitants.

Mairie de Pfastatt 18 rue de la mairie, 68120 Pfastatt Pfastatt 68120 European Collectivity of Alsace Grand Est 06 30 66 65 51 https://www.pfastatt.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0630666551 »}, {« type »: « email », « value »: « d.schaerer@pfastatt.fr »}] Située au carrefour de l’Allemagne, de la Suisse et de la France, Pfastatt bénéficie d’une implantation ancienne, attestée dès l’époque celte et gallo-romaine. Longtemps marquée par les possessions de l’abbaye de Murbach et par les familles nobles locales, la commune a connu de nombreux seigneurs jusqu’à la Révolution. Ravagée par la guerre de Trente Ans, elle fut rapidement repeuplée grâce à l’immigration suisse et allemande.

À partir du XVIIIᵉ siècle, Pfastatt s’industrialise avec une tuilerie, puis une manufacture textile qui lui conférera une renommée internationale jusqu’en 2000. Malgré les guerres et les crises, le village s’est reconstruit et connaît aujourd’hui un essor continu, porté par son dynamisme associatif, artisanal et commercial. Arrêts de bus à 400 mètres et parkings gratuits à proximité.

© Société d’Histoire et de Généalogie de Pfastatt