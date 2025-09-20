La mairie de Rosendaël au fil du temps Mairie de quartier de Rosendaël Dunkerque

La mairie de Rosendaël au fil du temps Samedi 20 septembre, 14h00 Mairie de quartier de Rosendaël Nord

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Un parcours à travers le temps et l’histoire : la découverte de l’architecture de la mairie, de son histoire et la visite exceptionnelle du bureau de Paul Machy.

(Sur réservation et dans la limite des places disponibles.)

Départ des visites à 14h et à15h

Mairie de quartier de Rosendaël place des Martyrs de la Résistance, 59240 Dunkerque Dunkerque 59240 Rosendaël Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 26 27 77 »}, {« type »: « email », « value »: « rosendael@ville-dunkerque.fr »}]

