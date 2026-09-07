La mairie du 10e a 130 ans : visite, musique et conférence, Mairie du 10e arrondissement, Paris

Informations pratiques

La mairie du 10e a 130 ans : visite, musique et conférence Samedi 19 septembre, 14h00 Mairie du 10e arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Visite et conférence par Sylvie Scherer et Marie-Ange Daguillon d’Histoire et Vies du 10e, musique par les élèves du conservatoire Hector-Berlioz

Il y a 130 ans, le 28 février 1896, était inaugurée la mairie du 10e arrondissement, spectaculaire petit palais de la république, de style néo-Renaissance, conçu par Eugène Rouyer. Après huit ans de travaux, sa façade réapparaît débarrassée de ses échafaudages en 2026, permettant d’apprécier à nouveau les sculptures représentant les métiers de l’arrondissement à la Belle Époque.

Le parcours débutera par une découverte extérieure du bâtiment avant de se poursuivre à l’intérieur : salle des mariages et son haut-relief de Jules Dalou, salle des fêtes aux peintures marouflées, bureaux des élus et autres espaces habituellement peu accessibles.

À l’issue de la visite (15h00), un intermède musical sera offert par les élèves du conservatoire Hector-Berlioz. À partir de 15h30, sera donnée dans la salle des fêtes une conférence retraçant les premières années de la mairie, dans un contexte historique mouvementé conjuguant les affres de l’affaire Dreyfus et la naissance du cinéma dans l’arrondissement.

On verra que la salle des fêtes de la mairie du 10e a fait preuve de polyvalence jusqu’en 1939, accueillant cérémonies, distribution des prix, assemblées associatives, mais aussi meeting féministe et combat de boxe !

Mairie du 10e arrondissement 72 rue du Faubourg-Saint-Martin 75010 Paris Paris 75010 Paris 10e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 72 12 96 http://www.hv10.org https://www.facebook.com/pages/Histoire-Vies-du-10e/1434494650155204?ref=hl;https://twitter.com/HV10_Paris10 Mairie édifiée en 1896 dans le style Renaissance par Eugène Rouyer, élève de Charles Garnier. Salle des mariages avec le haut relief de Jules Dalou, salle des fêtes et ses peintures marouflées. Métro Château-d’Eau, Gare de l’Est, République

Visite, intermède musical et conférence

86-80 rue du Faubourg-Saint-Martin; au fond, la mairie du 10e © Charles Lansiaux / DHAAP