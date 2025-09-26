La Maison Allex fête ses 50 ans !!!! Maison Allex Chalon-sur-Saône

Maison Allex 11 Place de l'Hôtel de ville Chalon-sur-Saône

Début : 2025-09-26 09:00:00

fin : 2025-09-26 17:30:00

2025-09-26 2025-09-27

A l’occasion de ses 50 ans, toute l’équipe de la maison ALLEX vous donne rendez-vous en continu vendredi 26 et samedi 27 septembre sur la place de l’Hôtel de Ville de Chalon sur Saône, pour deux journées placées sous le signe de la découverte et de la gourmandise.

L’exposition et diverses animations sont ouvertes à tous les gourmands, petits et grands, en accès libre et gratuit ! .

Maison Allex 11 Place de l’Hôtel de ville Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@allex-chocolatier.com

