La maison alsacienne, un véritable kit ! Centre Schweitzer Kaysersberg-Vignoble

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Au cours d’un atelier, découvrez, expérimentez et repartez avec votre petite maison alsacienne.

Centre Schweitzer 126 Rue du Général de Gaulle, 68240 Kaysersberg Vignoble Kaysersberg-Vignoble 68240 Kaysersberg European Collectivity of Alsace Grand Est 03 67 35 19 49 https://centreschweitzer.org/ La maison, ancien presbytère protestant où Albert Schweitzer naquit le 14 janvier 1875, constitue le point de départ de ce projet muséal, concrétisé en 1981. Des travaux ont permis de relier cet édifice à la maison mitoyenne et d'y aménager des salles d'exposition contiguës.

© Centre Schweitzer