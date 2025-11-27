La Maison aux lapins, spectacle théâtral sur l’exil, la mémoire et la résilience au Local des Autrices Le Local des Autrices Paris

De l’Argentine de Videla à la France de Claude François: un spectacle poignant sur l’identité, la mémoire et la résilience à travers le regard d’une enfant. d’après Manèges, Le bleu des abeilles et La danse de l’araignée de Laura Alcoba © Editions Gallimard,

La Maison aux lapins est l’adaptation théâtrale des 3 romans autobiographiques de Laura Alcoba qui nous raconte son enfance dans l’Argentine des années 70 soumise à la dictature de Videla et son exil en France avec sa mère où elle fera ses premiers pas d’adolescente tout en découvrant la langue française, les chansons de Claude François et la banlieue parisienne des années 80.

Entre clandestinité, découverte d’une nouvelle langue et quête d’identité, cette adaptation tisse un dialogue émouvant entre mémoire intime et histoire collective.

La Maison aux lapins au Local des Autrices, Paris 11ème ; Crédits : ©albatoz

Adaptation Juan Miranda, Astrid Albiso et Caroline Gleyze

Mise en scène Juan Miranda

Distribution Astrid Albiso

Assistante m.e.s Caroline Gleyze

Production Compagnie El Vaïvén

Ce spectacle a été créé dans le cadre du projet européen Eclectic of Otherness, en collaboration avec Heartefact (Serbie) et Aterarij (Croatie).

Avec le soutien de : Europe Creative • Institut Français Serbie • La Maison du Portugal André de Gouveia • La Maison de l’Argentine de Paris.

Une création franco-argentine inspirée de Laura Alcoba

Du jeudi 27 novembre 2025 au dimanche 07 décembre 2025 :

dimanche

de 15h00 à 16h00

jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h00

payant

Tarif plein 15€

Réduit 10€ (Demandeur·euses d’emploi, étudiant·es, intermittent·es du spectacle)

Tarif allocataire du RSA 6€

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Le Local des Autrices 18 rue de l’Orillon 75011 Paris