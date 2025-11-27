La Maison aux lapins, spectacle théâtral sur l’exil, la mémoire et la résilience au Local des Autrices Le Local des Autrices Paris
De l’Argentine de Videla à la France de Claude François: un spectacle poignant sur l’identité, la mémoire et la résilience à travers le regard d’une enfant.
La Maison aux lapins est l’adaptation théâtrale des 3 romans autobiographiques de Laura Alcoba qui nous raconte son enfance dans l’Argentine des années 70 soumise à la dictature de Videla et son exil en France avec sa mère où elle fera ses premiers pas d’adolescente tout en découvrant la langue française, les chansons de Claude François et la banlieue parisienne des années 80.
Entre clandestinité, découverte d’une nouvelle langue et quête d’identité, cette adaptation tisse un dialogue émouvant entre mémoire intime et histoire collective.
Adaptation Juan Miranda, Astrid Albiso et Caroline Gleyze
Mise en scène Juan Miranda
Distribution Astrid Albiso
Assistante m.e.s Caroline Gleyze
Crédits photos albatoz
Production Compagnie El Vaïvén
Ce spectacle a été créé dans le cadre du projet européen Eclectic of Otherness, en collaboration avec Heartefact (Serbie) et Aterarij (Croatie).
Avec le soutien de : Europe Creative • Institut Français Serbie • La Maison du Portugal André de Gouveia • La Maison de l’Argentine de Paris.
Une création franco-argentine inspirée de Laura Alcoba
Du jeudi 27 novembre 2025 au dimanche 07 décembre 2025 :
dimanche
de 15h00 à 16h00
jeudi, vendredi, samedi
de 19h00 à 20h00
payant
- Tarif plein 15€
- Réduit 10€ (Demandeur·euses d’emploi, étudiant·es, intermittent·es du spectacle)
- Tarif allocataire du RSA 6€
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Le Local des Autrices 18 rue de l’Orillon 75011 Paris