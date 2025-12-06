La Maison bleue Lieu-dit Porjou Plestin-les-Grèves
La Maison bleue Lieu-dit Porjou Plestin-les-Grèves samedi 6 décembre 2025.
La Maison bleue
Lieu-dit Porjou 3 Porjou Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 18:30:00
fin : 2025-12-06 20:30:00
Date(s) :
2025-12-06
Ecrite et interprétée par Denis Bernet-Rollande
Lettres d’une mère de famille pendant l’Occupation (1939-1943)
Lecture théâtrale. .
Lieu-dit Porjou 3 Porjou Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 01 72 79
English :
L’événement La Maison bleue Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2025-11-26 par SITARMOR