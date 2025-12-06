La Maison bleue Lieu-dit Porjou Plestin-les-Grèves

La Maison bleue

Lieu-dit Porjou 3 Porjou Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 18:30:00

fin : 2025-12-06 20:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Ecrite et interprétée par Denis Bernet-Rollande

Lettres d’une mère de famille pendant l’Occupation (1939-1943)

Lecture théâtrale. .

Lieu-dit Porjou 3 Porjou Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 01 72 79

English :

L’événement La Maison bleue Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2025-11-26 par SITARMOR