La Maison Bleue visite de l’atelier du sculpteur poète Gérard Voisin Les Moutiers-en-Retz

La Maison Bleue visite de l’atelier du sculpteur poète Gérard Voisin

Chemin des Jardins Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-21

Invitation à l’imaginaire découvrez l’univers de Gérard Voisin aux Moutiers-en-Retz.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison Bleue, nichée dans une ancienne menuiserie aux Moutiers-en-Retz, ouvre ses portes à ceux qui souhaitent entrer dans le monde sensible du sculpteur et poète Gérard Voisin.

Cet espace singulier rend hommage à la vie et à l’œuvre d’un artiste inspiré par les formes sacrées que lui murmuraient les arbres. À travers ses sculptures habitées, chaque visiteur est invité à ressentir, imaginer et contempler.

️ Un atelier vivant, empreint de poésie

Cet été, l’atelier sera accessible pour une visite libre. Ce n’est pas une exposition figée, mais une immersion dans le lieu de création où l’esprit de l’artiste demeure. À l’entrée, les visiteurs trouveront un QR code permettant de télécharger un livret qui accompagne la découverte de l’atelier et éclaire le cheminement artistique de Gérard Voisin. L’accueil est assuré par l’Association Gérard Voisin, gardienne de sa mémoire et de ses œuvres.

Cette ouverture exceptionnelle offre l’opportunité rare de plonger dans l’univers d’un artiste singulier, entre art sacré et nature sculptée. La Maison Bleue propose une rencontre sensible, où chaque œuvre raconte une histoire à travers les formes qu’elle incarne.

Chemin des Jardins Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 72 05 accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

English :

An invitation to the imaginary: discover the world of Gérard Voisin in Les Moutiers-en-Retz.

German :

Einladung zur Phantasie: Entdecken Sie die Welt von Gérard Voisin in Les Moutiers-en-Retz.

Italiano :

Un invito all’immaginazione: scoprite il mondo di Gérard Voisin a Les Moutiers-en-Retz.

Espanol :

Una invitación a la imaginación: descubra el universo de Gérard Voisin en Les Moutiers-en-Retz.

