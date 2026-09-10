La Maison Braun : étude et enjeux de conservation d’un fonds photographique européen, Archives d’Alsace, Strasbourg

Informations pratiques

La Maison Braun : étude et enjeux de conservation d’un fonds photographique européen Dimanche 20 septembre, 15h15 Archives d’Alsace Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Retours sur l’étude et la conservation-restauration d’un corpus de huit négatifs sur verre au collodion verni, sélectionnés dans le fonds Braun conservé aux Archives d’Alsace. L’étude historique a permis d’appréhender sous un angle technologique l’histoire de l’entreprise Braun, un des établissements photographiques les plus importants de la fin du XIXe siècle.

Conférencières : Marine Harivel, conservateur-restaurateur du patrimoine ; Anne Fellinger, Responsable de l’unité Conservation préventive, restauration, numérisation, Archives d’Alsace

Dimanche 20 septembre. 15h15

© Chêne d’Abraham, près d’Hébron, Palestine, 1877-1878, AA 67 PROV/424/1672

Archives d’Alsace 6 Rue Philippe Dollinger, 67100 Strasbourg, France Strasbourg 67100 Neudorf-Port du Rhin Bas-Rhin Grand Est +33369067306 http://archives.bas-rhin.fr Les Archives départementales sont un service du Département et, depuis 2021, de la Collectivité européenne d’Alsace. A Strasbourg, douze siècles de l’histoire quotidienne des Bas-Rhinois sont conservés au sein de 42 km linéaires de documents.

Aux Archives d’Alsace, plus de 50 agents œuvrent chaque jour au service du public, des administrations et du patrimoine. Leur travail couvre plus d’une quinzaine de missions, tout au long du cycle de vie des documents. En tram : Ligne de tram C, direction « Neuhof Rodolphe Reuss » jusqu’à l’arrêt « Winston Churchill », puis longer le quai des Alpes ou emprunter la rue de l’Elbe. (5mn à pied). Ligne de bus G, direction G Rotterdam, jusqu’à l’arrêt « Danube – Le Vaisseau ». En bus depuis la gare de Kehl : prendre le bus 21 direction « Wattwiller », changer à l’arrêt « Aristide Briand » pour prendre le bus 30 direction « Robertsau Sainte-Anne / Robertsau Chasseurs » jusqu’à l’arrêt « Danube ». Parking PMR.

Retours sur l’étude et la conservation-restauration d’un corpus de huit négatifs sur verre au collodion verni, sélectionnés dans le fonds Braun conservé aux Archives d’Alsace. L’étude historique a un…

Chêne d’Abraham, près d’Hébron, Palestine. Opérateur : Félix Bonfils, 1877-1878. © Anne Fellinger / CeA, 2025