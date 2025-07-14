La Maison Carrée Rendez-vous devant la Maison Carrée Nîmes

La Maison Carrée Rendez-vous devant la Maison Carrée Nîmes lundi 14 juillet 2025.

La Maison Carrée

Rendez-vous devant la Maison Carrée Place de la Maison Carrée Nîmes Gard

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Les étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, enfants de 11 à 16 ans, les habitants de Nîmes pour les visites de Nîmes.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14 18:00:00

fin : 2025-08-11

Date(s) :

2025-07-14 2025-07-28 2025-08-11 2025-08-25

Inscrite depuis 2023 sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco, la Maison Carrée représente l’une des plus anciennes expressions et des mieux conservées d’un temple romain consacré au culte impérial.

Rendez-vous devant la Maison Carrée Place de la Maison Carrée Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com

English :

Listed as a UNESCO World Heritage Site since 2023, the Maison Carrée is one of the oldest and best-preserved examples of a Roman temple dedicated to imperial worship.

German :

Die Maison Carrée wurde 2023 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen und ist eine der ältesten und am besten erhaltenen römischen Tempelanlagen, die dem Kaiserkult gewidmet waren.

Italiano :

Iscritta al patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 2023, la Maison Carrée è uno degli esempi più antichi e meglio conservati di tempio romano dedicato al culto imperiale.

Espanol :

Inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2023, la Maison Carrée es uno de los ejemplos más antiguos y mejor conservados de templo romano dedicado al culto imperial.

