La Maison d’Anjailhac et l’église Saint-Martin de Jaleyrac Le bourg 15200 Jaleyrac Jaleyrac

La Maison d'Anjailhac et l'église Saint-Martin de Jaleyrac Dimanche 21 septembre, 10h00 Le bourg 15200 Jaleyrac Cantal

L’église Saint-Martin : visite libre toute la journée

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

La maison d’Anjailhac, d’apparence modeste proche de l’habitat vernaculaire recèle des détails architecturaux et décoratifs des XVe – XVIe siècles : cheminée monumentale, cailloutis de fins galets formant un motif de rosace, décor peu fréquent.

L’église Saint-Martin (XIIe s.), est l’un des plus beaux édifices romans du Cantal. A l’extérieur de l’église, des modillons sur la corniche de la nef représentent les tourments de l’époque à travers un bestiaire, des personnages monstrueux, voire obscènes. A l’entrée les exceptionnelles pentures qui ornent la porte sont l’un des meilleurs exemples du travail du fer à l’époque romane. Proposé par l’association Jaleyrac Patrimoine.

Le bourg 15200 Jaleyrac le bourg 15200 Jaleyrac Jaleyrac 15200 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 68 19 87 http://tourisme-paysdemauriac.fr Classé « Village fleuri », le petit bourg de Jaleyrac est situé dans un profond vallon. La partie la plus élevée (Boissières) est à 738 mètres d’altitude, tandis que le confluent des rivières du Mars et de la Sumène n’en est plus qu’à 368 mètres. L’église romano-byzantine Saint-Men présente un portail occidental remarquable dont les pentures sont considérées comme le prototype de la région, avec un important ensemble de peintures murales datées du XIIIe. Du mobilier, il ressortira une magnifique vierge en pierre du XIIIe classée M.H.

Au cœur du village le four et la plus ancienne maison est du XVIe siècle : la Maison d’Anjalhiac.

Non loin la surprenante Font Salade (fontaine salée) mérite un détour. Parking gratuit

©Agnès Arrasse