La Maison d’Artiste propose de sièger autour du petit banc !, Maison d’Artiste 97121 Anse Bertrand, Anse-Bertrand

Informations pratiques

La Maison d’Artiste propose de sièger autour du petit banc ! 18 – 20 septembre Maison d’Artiste 97121 Anse Bertrand Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T00:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-21T00:00:00+02:00

La Maison d’Artiste propose de siéger et revisiter le petit banc …

Barbara Keller , Sévérine Boisson, Sophie Blonbou et moi même, serons en résidence durant les journées du Patrimoine dans les espaces de la Maison d’Artiste pour réfléchir construire et customiser les petits bancs , ensemble en quelques sortes les premières assises du genre pour mettre en lumière ce véritable objet du patrimoine guadeloupéen ….Félie Line L.

Maison d’Artiste 97121 Anse Bertrand 7,rue Louis Delgrès , 97121 Anse Bertrand Anse-Bertrand 97121 Grands Fonds Macailles Guadeloupe Guadeloupe +590690926723 La Maison d’Artiste est une maison créole située non loin du bourg de la commune d’Anse Bertrand, où les espaces jardins et pièces de la maison sont un lieu de vie et atelier pour des expériences et production artistique pluridisciplinaire, bien que l’ activité la pus visible soit la récupération.. « Lespwi Débwouya » concept que je développe régit la manière de faire d’agencer l’ensemble du site dont je propose de guider la visite en contre partie d’une d’un ticket d’entrée de 10 euros pour les adultes et de 5 euros pour les enfants de 6 à 12 ans .

depuis quelques années j’ouvre les portes du lieu gratuitement pour les rendez-vous nationnaux et européens tels que les journées du Patrimoine et propose au public de rencontrer d’autres artistes également autour d’une réflxion ou simplement d’une exposition en extérieur et intérieur … la Maison d’Artiste est accessiible essentiellement par la route , les transports en commun passent devant , elle détient un parking privé.

le lieu est ventilé agréable, arboré ce qui procure des zones ombragées et de détente.

La Maison d’Artiste propose de siéger et revisiter le petit banc …

©Félie Line Lucol