La maison de femmes, de Mélisa Godet + RENCONTRE Cinéma du TNB Rennes Dimanche 8 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du TNB

Séance suivie d’une rencontre avec l’équipe de la Maison des femmes Santé du CHU de Rennes

La maison de femmes, de Mélisa Godet

À la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Dans ce lieu unique, Diane, Manon, Inès, Awa et leurs collègues accueillent, soutiennent, redonnent confiance. Ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-08T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-08T17:00:00.000+01:00

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



